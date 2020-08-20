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Навального отравили психодислептиком - СМИ

09:21, 20 августа 2020
Мир
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Навального госпитализировали с отравлением / фото REUTERS

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал Life Shot.

"Предварительный диагноз Навального: острое отравление неустановленным психодиcлептиком", - говорится в сообщении.

По данным Baza, врачи уже исключили у Навального инсульт.

Также Telegram-канал сообщает, что Навального отравили оксибутиратом натрия.

Справка.

Психодислептик - галлюциноген, вызывающий галлюцинации и вводящий в изменённые состояния сознания.

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Отравление Навального: что известно

  • Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
  • Навальный находится без сознания, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.
  • В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

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Автор: Екатерина Лиманская

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