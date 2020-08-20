Навального отравили психодислептиком - СМИ
09:21, 20 августа 2020Мир
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По последним данным, Навальный до сих пор без сознания, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.
Навального госпитализировали с отравлением / фото REUTERS
Российского оппозиционера Алексея Навального отравили психодиcлептиком.
Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал Life Shot.
"Предварительный диагноз Навального: острое отравление неустановленным психодиcлептиком", - говорится в сообщении.
По данным Baza, врачи уже исключили у Навального инсульт.
Также Telegram-канал сообщает, что Навального отравили оксибутиратом натрия.
Справка.
Психодислептик - галлюциноген, вызывающий галлюцинации и вводящий в изменённые состояния сознания.
Читайте такжеСамолет с Навальным экстренно сел в Омске из-за отравления оппозиционера (видео)
Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- Навальный находится без сознания, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
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