Он заявил, что Россия якобы "борется с мировым террором".

Президент Сирии Башар Асад считает, что вторжение России в Украину "изменит ход истории".

Об этом политик заявил в программе "Глобальное большинство" московских СМИ, передает мониторинговая группа DeepState.

"Россия, как могущественное государство, сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран. Для меня нет разницы, где Россия борется с мировым террором - в Сирии или в Украине, враг-то один", - сказал он.

Асад рассказывал об "украинских нацистах", которых поддерживает США со времен Второй мировой войны и "использует в борьбе против России".

"Я уверен, что противостояние закончится победой России, и она снова объединит братские народы", - заявил Башар.

Аналитики проекта отмечают, что "ось зла" уже давно сформирована и она все крепнет - это интервью лишь в очередной раз подтверждает принадлежность Сирии к ней.

Сирия и Украина

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2022 года Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией из-за признания "независимости" временно оккупированных российской армией территорий Донбасса.

В МИД напомнили, что в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа Украина закрыла свое посольство в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.

Впоследствии Власти Сирии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности в ответ на аналогичное решение Киева.

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