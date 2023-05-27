Эксперт уверяет, что никакого подрыва ЗАЭС бегущие оккупанты осуществлять не будут.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментровал возможность того, что российские оккупанты взорвут ЗАЭС, когда будут бежать из Энергодара.

Эксперт отметил, что на левом берегу Херсонской области и в оккупированной части Запорожской области у РОВ сконцентрировано в пределах 150 тыс л/с. При этом, этого количества сил недостаточно для удержания территории.

"Худшая ситуация у РОВ с удержанием территории в обороне именно в Херсонской области. Там как нехватка сил по фронту, так и отсутствие средств согласно штатной комплектации. Но, самое важное то, что во временно оккупированном Крыму ситуация ещё хуже. Там размещено не более 20-25 боеспособных БТГр. Поэтому, в случае активизации неких действий на юге, основная часть всей этой 150-ти тысячной массы хлынет в панике именно в Крым, тем самым насыщая его ресурсом", - написал он.

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Коваленко утверждает, что в случае, если оккупанты взорвут ЗАЭС, то в предельно сжатые сроки они теряют 150 тысяч условно боеспособных тел.

"Возможности удержать юг, не говоря уже об удержании Крыма, попросту у россиян не будет. При этом, будет совершён ядерный террористический акт, примеров которому в истории никогда не было, что в свою очередь активизирует... нет, не международное сообщество. Активизирует международную военную машину, для усмирения ядерного террориста. Такой теракт вполне может активизировать 5-ю статью коллективной безопасности НАТО. В свою очередь, ресурса для отражения контртеррористической операции НАТО у РОВ не будет", - пишет он.

Эксперт уверяет, что никакого подрыва ЗАЭС бегущие оккупанты осуществлять не будут, так как они ещё Крым хотят "позащищать".

Ситуация на ЗАЭС - детали

ГУР сообщило, что российские оккупанты готовят масштабные провокации по созданию ячейки радиационной опасности на ЗАЭС. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что для провокации россияне уже разместили на территории ЗАЭС соответствующие средства поражения.

Оккупанты оборудовали огневые позиции на крышах реакторных сооружений Запорожской АЭС, что свидетельствует об их готовности вести бои на территории станции в случае контрнаступления ВСУ.