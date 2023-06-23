Тирзе заявил, что "президент России Владимир Путин - не то же самое, что и Россия".

Бывший председатель Бундестага и член правящей Социал-демократической партии Германии Вольфганг Тирзе заявил, что Россию невозможно победить в военном отношении и призвал к мирному урегулированию.

Как сообщает Tagesschau, в гостевой статье для журнала "Публик-Форум" Тирзе призвал "не отказываться от политики, направленной на расслабление и равновесие в отношении России".

"В военном отношении Россия "непобедима", поэтому нужно снова отдать должное дипломатии, чтобы пушки замолчали как можно скорее", - заявил он.

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При этом Тирзе подчеркнул, что с Украиной должна быть военная солидарность и заявил, что "президент России Владимир Путин - не то же самое, что и Россия".

"Россия остается важной частью Европы и после Путина, должна стать частью общеевропейской архитектуры безопасности", - заявил он.

Отношение Германии к войне в Украине

В Германии существуют разные настроения в отношении войны в Украине.

Ранее левое крыло партии СДПГ Олафа Шольца призвало к мирным переговорам и признанию "реальности, которая может не нравиться, но которая исключает дальнейшую эскалацию войны".

В то же время некоторые немецкие депутаты призывали предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в Бундесвере. Однако Минобороны Германии отвергло эту инициативу.

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