Отмечается, что США и другие страны едины в своих усилиях по усилению обороноспособности Украины.

Заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что в ведомстве считают важным обучение украинских пилотов за рубежом, включая готовность некоторых стран обеспечить эти тренировки на западных образцах авиации.

"Это важный процесс, связанный с тем, что альянс, ряд стран, оказывает важную оборонную помощь нашим украинским партнерам", – приводит его слова "Укринформ".

По словам Пателя, США и другие государства "едины в коллективной цели делать все возможное, чтобы Украина имела возможности для самообороны, защиты своей территориальной целостности и суверенитета". Он отметил, что в этой связи некоторые страны активизируют свои усилия, делятся системами и проводят учения.

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"Мы с нетерпением ждем углубления наших партнерских отношений, чтобы делать это и тоже играть свою роль", – заявил он.

Обучение пилотов ВСУ за рубежом: важные новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция открыта к подготовке пилотов Вооруженных сил Украины. По его словам, обучение украинских летчиков может начаться "уже сейчас".

Важное заявление о подготовке украинских пилотов сделали и в Великобритании. Британское правительство сообщило, что уже летом начнется начальная летная фаза для групп украинских пилотов. Благодаря полученным во время обучения навыкам пилотирования, украинские военные смогут управлять различными типами самолетов.

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