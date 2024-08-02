Байден участвовал в переговорах по освобождению заключенных.

Во время процесса обмена заключенными у представителей США не было никакого взаимодействия непосредственно с Путиным.

Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет Голос Америки. "Было широкое взаимодействие с российскими чиновниками... Эти каналы очень чувствительны и их нужно беречь именно по этой причине, поскольку наличие этих чувствительных каналов позволяет нам получать такие результаты", - прокомментировал Салливан.

Как добавил Салливан президент США Джо Байден участвовал в переговорах по освобождению заключенных. "Президент сам лично участвовал в дипломатических переговорах, которые привели к этому, включая многочисленные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, с другими лидерами стран, которые предоставили некоторых россиян для обмена. Крайним был звонок премьер-министру Словении днем 21 июля чтобы согласовать окончательные договоренности, чтобы завершить эту сделку", - раскрыл детали Салливан.

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Кроме того, на брифинге журналисты спрашивали у Байдена, есть ли у него намерение провести диалог с Путиным по обмену. "Мне не нужно говорить с Путиным", - подчеркнул Байден.

Он отметил, что соглашение, благодаря которому процесс обмена заключенных стал возможным, было "подвигом дипломатии и дружбы". "Несколько стран помогли это сделать. Они по моей просьбе присоединились к тяжелым комплексным переговорам. Лично от меня им всем еще раз спасибо...", - сказал Байден.

Обмен заключенными между РФ и Западом

1 августа в Турции состоялся масштабный обмен заключенными между РФ и рядом западных стран (США, Германия, Польша, Словения и Норвегия). Всего обменяли 26 человек. Россия вернула себе киллера Красикова и шпионов Анну и Артема Дульцевых.

В обмен на них Россия отпустила Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку татаро-башкирской службы Радио "Свобода" Алсу Курманашеву. Кроме того, обменяли бывшего морского пехотинца Пола Вилана, а также гражданина Германии Патрика Шебеля.

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