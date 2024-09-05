Конфликт между угандийской спортсменкой и ее бойфрендом произошел из-за земельного участка.

В Кении умерла участница Олимпиады-2024 Ребекка Чептегей, которую бойфренд облил бензином и поджег. Как сообщает Sky News, угандийская олимпийская спортсменка Чептегей умерла в результате страшных ожогов, полученных в результате действий ее бойфренда. По предварительным данным, в ходе конфликта, который произошел в воскресенье из-за земельного участка, мужчина облил спортсменку бензином и поджег ее. Умерла женщина в больнице.

"Полиция сообщила, что 33-летняя марафонка была доставлена в больницу в Кении после того, как ее парень облил ее бензином", - сказано в публикации.

Также отмечается, что Угандийская федерация легкой атлетики опубликовала на X: "Мы глубоко опечалены сообщением о смерти нашей спортсменки Ребекки Чептегей, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Как федерация, мы осуждаем такие действия и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром".

Видео дня

То, что произошло, также прокомментировал председатель Олимпийского комитета Уганды Дональд Рукаре.

"Пусть покоится ее нежная душа с миром, и мы решительно осуждаем насилие в отношении женщин. Это был трусливый и бессмысленный поступок, который повлек за собой потерю великой спортсменки. Ее наследие будет продолжаться", - заявил он.

В интервью кенийскому новостному изданию The Star доктор Оуэн Менах, исполняющий обязанности директора учебно-консультативной больницы Moi в Элдорете, сказал: "Мы потеряли ее после того, как отказали все ее органы".

Глава полиции округа Транс-Нзоя Джеремайя оле Косиом заявил, что парень Чептегей, Диксон Ндиема, купил канистру бензина, вылил на женщин и поджег во время ссоры.

По данным правоохранителей, Ндиема также получил ожоги и был госпитализирован в ту же больницу, что и спортсменка.

Родители Чептегей рассказали, что их дочь купила землю в Транс-Нзоя, чтобы находиться рядом со многими спортивными тренировочными центрами страны. Очевидцы слышали, как пара ссорилась из-за земли, где был построен дом.

Как пишет Sky News, Чептегей недавно участвовала в марафоне на Олимпийских играх-2024 в Париже, где заняла 44 место. Согласно веб-сайту Парижской Олимпиады, она квалифицировалась для своего олимпийского дебюта в марафоне, установив личный рекорд 2.22.47 на марафоне в Абу-Даби в декабре 2022 года.

Она также заняла 14-е место в марафоне на чемпионате мира 2023 года.

Гибель спортсменов в Кении

Напомним, в 2021 году кенийская легкоатлетка Агнес Тироп была найдена мертвой в собственном доме в городе Итен. Смерть спортсменки наступила в результате ножевого ранения, которое было нанесено в живот. Главным подозреваемым полиция считала мужа 25-летней Тироп.

Тогда сообщалось, что Кения потеряла "жемчужину, которая была одной из самых прогрессивных легкоатлеток страны, которая демонстрировала яркие выступления на беговой дорожке".

Вас также могут заинтересовать новости: