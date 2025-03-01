В компании решили немедленно прекратить поставки топлива американским войскам в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты.

Норвежская топливная компания Haltbakk Bunkers отказалась заправлять корабли ВМС Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщается на странице Haltbakk Bunkers в Facebook. Такое решение там приняли на фоне спора, возникшего в Белом доме во время визита туда украинского лидера Владимира Зеленского.

"Сегодня мы стали свидетелями самого большого дерьмо-шоу, которое когда-либо было представлено "в прямом эфире" нынешним американским президентом и его вице-президентом. Огромная заслуга президента Украины в том, что он сдержался и сохранил спокойствие, несмотря на то, что США устроили коварное телешоу. Нас от этого тошнило. Коротко и ясно", – говорится в сообщении.

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В компании заявили, что решили немедленно прекратить поставки топлива американским войскам в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты.

"Никакого топлива американцам! Мы призываем всех норвежцев и европейцев последовать нашему примеру. Слава Украине!" – добавили в Haltbakk Bunkers.

Скандал в Белом доме

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил США. Он приехал для подписания соглашения о полезных ископаемых. Однако во время открытого для журналистов этапа встречи между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Вэнсом возник спор, в результате которого украинский лидер покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

По итогам встречи ряд европейских лидеров выразили свою поддержку Украине и ее народу. Такие заявления сделали премьер-министр Польши Дональд Туск, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Литвы Гитанас Науседа и другие политики.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Зеленского помириться с Трампом. По его мнению, президент Украины должен найти способ наладить контакты с администрацией США.

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