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"Не доверяет даже собственной охране": в сети показали вооруженного "до зубов" 15-летнего сына Лукашенко (фото, видео)

21:17, 23 августа 2020
Мир
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Николай Лукашенко в военной форме / скриншот

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Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live, опубликовавший скриншот с видео, на котором запечатлен сын Лукашенко в военной форме. Ранее в сети появилось предположении о том, что Лукашенко вооружил своего сына во время эвакуации с президентского дворца.

«Да, это действительно 15-летний Николай Лукашенко, младший сын окончательно обезумевшего диктатора. Лукашенко не доверяет даже своей собственной службе безопасности, если вооружает даже своего сына-подростка. К слову, на Коле весьма дорогая кастомная экипировка от производителей из стран НАТО», – говорится в сообщении.

Николай Лукашенко в военной форме / скриншот

Также рассмотреть Николая можно на последних секундах видеозаписи, сделанной непосредственно в вертолете.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 августа действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл во Дворец независимости в бронежилете и оружием в руках. Возле него был замечен также вооруженный человек, похожий на его сына Николая.

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Автор: Андрей Василюк

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