"Не доверяет даже собственной охране": в сети показали вооруженного "до зубов" 15-летнего сына Лукашенко (фото, видео)
15-летнего сына действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Николая вооружили автоматом и обеспечили дорогой экипировкой.
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Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live, опубликовавший скриншот с видео, на котором запечатлен сын Лукашенко в военной форме. Ранее в сети появилось предположении о том, что Лукашенко вооружил своего сына во время эвакуации с президентского дворца.
«Да, это действительно 15-летний Николай Лукашенко, младший сын окончательно обезумевшего диктатора. Лукашенко не доверяет даже своей собственной службе безопасности, если вооружает даже своего сына-подростка. К слову, на Коле весьма дорогая кастомная экипировка от производителей из стран НАТО», – говорится в сообщении.
Также рассмотреть Николая можно на последних секундах видеозаписи, сделанной непосредственно в вертолете.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 августа действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл во Дворец независимости в бронежилете и оружием в руках. Возле него был замечен также вооруженный человек, похожий на его сына Николая.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого – обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
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