Два лидера обвиняли друг друга в неправильной политике в отношении сектора Газа.

Сегодня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным. В течение примерно 50 минут они обменивались взаимными претензиями.

"Премьер-министр выразил недовольство антиизраильской позицией российских представителей в ООН и на других площадках. Премьер-министр резко критиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном", - сообщил офис Нетаньяху.

В свою очередь Кремль сообщил, что Путин выразил свое недовольство действиями израильской армии в Газе.

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"В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем, очень важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к таким тяжелым последствиям для гражданского населения", – сообщил Кремль.

Впрочем, это не помешало главе израильского правительства выразить благодарность России за усилия по освобождению из плена ХАМАС одного заложника, имеющего одновременно российское и израильское гражданство.

Также Нетаньяху попросил Россию оказать давление на Красный Крест, чтобы тот добивался доступа к заложникам и передачи им лекарств. В ответ Путин выразил готовность поспособствовать мирному урегулированию между Израилем и ХАМАС.

Отношения Путина и Нетаньяху

Действующие руководители Израиля и России имеют длительную историю довольно дружественных отношений, поскольку оба исповедуют правоконсервативные взгляды. Также их в определенной степени объединяет то, что оба довольно долго управляют своими странами, хотя Нетаньяху – с перерывами.

Отношения между ними резко ухудшились после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. ХАМАС является очень близким к Ирану, который в свою очередь является важным союзником России. Это нападение Путин прокомментировал только на третий день, да и то в контексте того, что во всем виноваты США.

Позже между Нетаньяху и Путиным состоялся первый с момента нападения ХАМАС телефонный разговор, который, очевидно, был очень недружелюбным. Офис Нетаньяху тогда вообще отказался раскрывать содержание разговора, а пресс-служба Кремля ограничилась общими формулировками.

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