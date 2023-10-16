Это первый прямой контакт лидеров после массированной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Вечером в понедельник, 16 октября, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Times of Israel со ссылкой на Офис израильского премьера.

По состоянию на 20:40 ни офис премьера, ни сам Нетаньяху не проинформировали об итогах этого разговора.

Кремль информирует, что в центре обсуждения была "кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта".

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"До израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии", – говорится в сообщении.

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