Она допустила, что президент Трамп мог иметь какое-то обязательство перед россиянами.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что бездействие президента США Дональда Трампа относительно возможных атак российских хакеров на сайты американских госучреждений можно объяснить тем, что он является "служанкой Путина".

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Об этом Пелоси заявила в интервью каналу CBS. Она допустила, что президент Трамп мог иметь какое-то обязательство перед россиянами, или он "тугой на ухо, то ли имеет пятна на глазах".

"Нет другого объяснения, почему этот президент США такой - служанка Путина", - заявила Пелоси.

"Я не знаю, что россияне имеют в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это", - сказала она.

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Автор: Андрей Василюк