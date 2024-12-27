Россияне сняли рекламный ролик, на котором российская противовоздушная оборона сбивает в небе над Кремлем Санта-Клауса.

Видео появилось в сети вскоре после того, как в Казахстане упал самолет "Азербайджанских авиалиний" Embraer E190, в сбивании которого обвиняют Российскую Федерацию.

На видео англоязычный Санта летит над Россией с ракетами в санях и говорит россиянам, что привез для них "подарки". После этого его сбивает ракета. Далее зрители видят российского Деда Мороза, который говорит военнослужащему: "Правильно. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе".

Вас также могут заинтересовать новости: