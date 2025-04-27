Эт оружие заслужило репутацию одного из самых "уродливых" видов вооружения, пишет Business Insider.

Если Европа серьезно настроена защитить себя от потенциального российского вторжения, ей придется вернуть кассетные боеприпасы. Об этом предупредили в Королевском объединенном институте оборонных исследований RUSI, пишет Business Insider.

"Кассетные боеприпасы заслужили репутацию одного из самых уродливых видов оружия. Разбрасывая множество небольших бомб по большой территории, они убили и покалечили так много мирных жителей, что более 100 стран - включая большую часть Европы - подписали международный запрет", - напомнили в публикации.

Как отмечается, проблема в том, что Европе не хватает наземных сил для противостояния масштабному российскому вторжению. Чтобы дать своим гораздо меньшим армиям шанс на победу, НАТО придется компенсировать нехватку войск авиацией, чтобы наносить удары по российским войскам и линиям снабжения. Однако российская противовоздушная оборона будет препятствовать европейским воздушным операциям.

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"Сухопутные войска НАТО в подавляющем большинстве зависят от авиации для ведения огня. Однако без масштабной помощи США европейские военно-воздушные силы в настоящее время с трудом смогли бы оттеснить плотные и интегрированные системы противовоздушной обороны, такие как те, которые защищают российские войска", - отметили Джастин Бронк и Джек Уотлинг в отчете для RUSI.

Аналитики пришли к выводу, что недостаточно укомплектованные и недостаточно оснащенные армии Европы будут вынуждены сражаться без поддержки с воздуха.

В итоге одним из решений для Европы является возвращение кассетного оружия, говорится в публикации.

"Кассетные боеголовки неизменно оказываются более эффективными для огневых задач по уничтожению вражеской ПВО, чем унитарные варианты", - акцентировали в RUSI.

Указывается, что один кассетный боеприпас может уничтожить несколько транспортных средств и других компонентов батареи ПВО, "в то время как более широкая зона поражения кассетных боеприпасов означает, что они менее сильно страдают от снижения точности из-за вражеской РЭБ".

Поскольку европейские армии не имеют достаточных запасов артиллерийских орудий и гаубичных снарядов, кассетные боеприпасы могут стать спасательным кругом, добавили в статье. Вместе с тем акцентируется, что возвращение кассетных боеприпасов было бы политически рискованным в Европе, но та же Литва уже вышла из договора о кассетных боеприпасах в 2024 году.

"Похоже, многим европейским странам, возможно, придется сделать то же самое, если они хотят гарантировать свою безопасность в отсутствие серьезных обязательств США", - рекомендовали эксперты RUSI.

Кассетные боеприпасы на войне в Украине

Напомним, ранее Украину не раз критиковали за получение и использование кассетных боеприпасов даже с учетом того, что РФ применяет их с первого дня.

К спримеру, глава оборонного комитета в парламенте Великобритании Тобиас Эллвуд в свое время заявлял, что такое вооружение само по себе несет дополнительные риски для Украины:

"Если Россия применит химическое оружие, применит ли его Украина? Есть определенные стандарты и конвенции, которые пытаются удержать насилие войны на определенном уровне, чтобы не вредить мирному населению. Использование химического оружия может не помочь, но вы убьете много гражданских. Так же и с кассетными боеприпасами. Опасность в том, что боеприпасы остаются на поле боя еще долго после окончания войны".

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