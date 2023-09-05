Глава оборонного комитета в парламенте Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что поставки кассетных боеприпасов несут дополнительные риски для Украины.

Поставки кассетных боеприпасов в Украину являются не верным шагом, даже с учетом того, что РФ применяет их с первого дня.

Об этом в интервью Liga.net заявил глава оборонного комитета в парламенте Великобритании Тобиас Эллвуд, отметив, что такое вооружение само по себе несет дополнительные риски для Украины.

"Если Россия применит химическое оружие, применит ли его Украина? Есть определенные стандарты и конвенции, которые пытаются удержать насилие войны на определенном уровне, чтобы не вредить мирному населению. Использование химического оружия может не помочь, но вы убьете много гражданских. Так же и с кассетными боеприпасами. Опасность в том, что боеприпасы остаются на поле боя еще долго после окончания войны", - отметил Эллвуд.

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По его словам, кассетные боеприпасы могут привести к серьезным потерям среди мирного населения.

"Мы видим это в Африке, Афганистане, на Ближнем Востоке, где маленькие дети часто подбирают эти боеприпасы, наступают на них, а затем получают ранения или погибают. Великобритания подписала конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. А поддержка Украины британским народом – это именно та причина, почему политики могут поддерживать Украину. Я не хочу, чтобы это уменьшалось", - отметил политик.

Он также подчеркнул, что необходимо найти альтернативу кассетным боеприпасам.

"Как военный я понимаю, насколько полезны кассетные боеприпасы. Но нам нужно найти другие способы обеспечить необходимое преимущество. Чтобы вы могли уменьшить потребность в кассетных боеприпасах", - подчеркнул Эллвуд.

Война в Украине и кассетные боеприпасы

Россия применяет кассетные боеприпасы против гражданского населения Украины с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Также кассетные боеприпасы применялись агрессором во время оккупации Донбасса в 2014 году.

В 2022 году в результате применения агрессором кассетных боеприпасов были убиты или ранены 1172 человека. В 2021 году в мире было зафиксировано лишь 149 пострадавших от применения кассетных боеприпасов.

В июле 2023 года Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который впервые вошли кассетные боеприпасы DPICM.

В августе стало известно, что США рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии. Их дальность поражения больше, чем у артиллерийских кассетных снарядов, которые США начали поставлять ранее.

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