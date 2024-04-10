Новый командный центр будет подчиняться командованию объединенных сил в Норфолке, США.

НАТО планирует построить штаб-квартиру сухопутных сил Альянса в Финляндии. Это позволит расширить деятельность командования Объединенных сил.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грамм, которого цитирует Iltalehti. По словам чиновника, создание нового центра командования позволит "получить плоды членства всем северным странам" в Альянсе.

"Жду, что мы будем под единым командованием и частью единого регионального оборонного плана. Таким образом, у нордических стран будет общее сдерживание и оборона", - подчеркнул Грамм.

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Эта штаб-квартира будет расположена в городе Миккели на юге Финляндии, что примерно в 100 км от границы с Россией. Таким образом новый командный центр будет подчиняться командованию объединенных сил в Норфолке, США. Для работы в Миккели отправят не менее 375 офицеров стран-членов НАТО.

НАТО против России

Ранее The Telegraph писал, что в случае потенциальной российской агрессии Альянс не сможет быстро развернуть свои войска - на пути станут бюрократические задержки на границе и материально-технические проблемы.

В частности, НАТО придется перемещать до 500 000 военных к восточным границам альянса.

Недавно в Литву начали прибывать солдаты немецкой бригады, которая в целом будет насчитывать 5 тысяч человек, для укрепления восточных границ НАТО.

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