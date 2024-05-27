Лидеры Франции и Германии проведут двусторонние переговоры во вторник, Макрон говорит, что необходимы "исторические решения" по обороне и росту ЕС.

На этой неделе Франция и Германия обнародуют планы более тесного сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны Европы, реагируя на давление на европейцев, чтобы они взяли на себя обязательства по собственной безопасности после вторжения России в Украину. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что эта инициатива является одним из нескольких политических направлений, включая реформу рынков капитала, которые канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят во вторник в конце трехдневного государственного визита Макрона.

"Варианты включают добавление еще одной европейской системы противовоздушной обороны в дополнение к более краткосрочной инициативе Европейского небесного щита (ESSI), возглавляемой Германией. ... ESSI включает израильские ракеты Arrow 3 и Patriot США, а также систему IRIS-T немецкого производства, и поддерживается 21 страной. Франция совместно с Италией разработала систему, известную как SAMP-T, или Mamba", - говорится в материале. Видео дня

По данным издания, другим вариантом было бы присоединение к подобному проекту, предложенному Грецией и Польшей в этом месяце, который имеет поддержку президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Соответствующее предложение сейчас обсуждается. В то же время представители обеих стран подчеркнули важность того, чтобы Европа продемонстрировала свою силу и преданность обороне перед встречей союзников по НАТО в Вашингтоне в июле.

Производство оружия в ЕС

Накануне The Economist назвал главную проблему ЕС в процессе оказания военной помощи Украине. По данным издания, Европе не хватает тротила и другого топлива для снарядов и ракет.

Также УНИАН сообщал, что президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину в борьбе против "жестокого тирана". В то же время он подчеркнул, что американские военные не будут воевать в Украине, при этом военная поддержка Штатов останется твердой.

Вас также могут заинтересовать новости: