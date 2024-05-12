Он рассказал о потерях оккупантов в Украине.

Для Соединенных Штатов Америки пришло время предоставить Украине все, что ей нужно для победы в войне с Россией.

Об этом заявил бывший советник Трампа по нацбезопасности, генерал-лейтенант Сухопутных войск Вооруженных сил США в отставке Герберт Мак-Мастер в интервью Голосу Америки. По его словам, заявление Вашингтона о том, что Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, нужно конкретизировать.

"Я думаю, что должны быть две основные военные цели. Первая - остановить наступление на украинский народ и его инфраструктуру. А вторая - вернуть утраченные территории, по крайней мере, с момента массированного вторжения в Украину в феврале 2022 года... Мы должны оказывать Украине как можно больше материальной поддержки и прекратить говорить: "Мы не знаем, предоставлять ли вам танки, реактивные самолеты или системы дальнего радиуса действия". Пришло время предоставить Украине все необходимое для достижения этих двух военных целей", - сказал военный. Видео дня

Он отметил, что на фронте сложилась тяжелая ситуация, Россия смогла восполнить свои потери. По словам генерала, армия РФ потеряла около 100 тысяч человек, однако Россию это не волнует.

"Судя по всему, они теряют около 30 тысяч человек в месяц, по тысяче в день, за те успехи, которых достигают, например, вокруг Часова Яра - стратегически важного места, которое открывает пути для наступательных операций, а также из-за некоторых производственных мощностей вокруг города. Украина делает все возможное, чтобы защитить этот район, и наносит России огромные потери", - добавил он.

Мак-Мастер подчеркнул, что у каждой армии есть точка перелома и, возможно, Россия ее уже достигла. Он привел в пример крупнейшее сражение Первой мировой войны - Наступление Нивеля.

"Эта война была относительно статичной, и она была ужасной по количеству жертв. Не было никаких значительных успехов. И вот в 1917 году французы решили провести крупное наступление. Они понесли ошеломляющие потери, и французская армия взбунтовалась. После этого немцы провели наступление. Казалось, оно должно было сработать, но они не смогли его поддержать. Затем в войну вступила Америка, и война закончилась как война маневров. Не то чтобы Америка собиралась вступить в украинскую войну. Но войны не остаются статичными. Всегда происходят изменения. Часто эти изменения связаны не только с физической силой и потерями, но и с моральным или психологическим воздействием битвы", - объяснил он.

На вопрос о том, как будет выглядеть внешняя политика США при Дональде Трампе, он сказал, что надеется на прагматичный подход к проблемам.

"Я надеюсь, что он будет получать хорошие советы от тех, кто окружает его в администрации. Важно также отметить, что в США не монархия. У нас есть разделение властей, и если у президента Трампа возникнет желание сделать что-то, что подавляющее большинство членов Конгресса сочтет неразумным, хотя у президента есть большая свобода действий во внешней политике, ему понадобится, чтобы Конгресс согласился с ним в отношении других элементов его повестки дня", - добавил генерал.

Помощь Украине от США: последние новости

Как сообщал УНИАН, 24 апреля вопрос предоставления военной помощи Украине был окончательно закрыт - документ подписал американский президент Джо Байден.

В большой пакет помощи вошли американские ракеты ATACMS, артиллерия, противотанковое оружие, ракеты для HIMARS и другое вооружение.

Несколько дней назад в Белом доме сообщили, что часть обещанного вооружения уже находится на фронте в Украине.

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