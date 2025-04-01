У России пока нет достаточно резервов для большого усиления одного из направлений, утверждает Алексей Гетьман.

Россия анонсирует свои наступательные действия, которые должны происходить на Сумщине, Харьковщине и юге Украины. Такое мнение в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"Они концентрируют, готовят силы. Но здесь важный момент: у них нет дополнительных резервов, которые они могли бы привлечь, чтобы эти наступательные действия проводить. Это будут те же войска, эти 600 тысяч, которые сейчас находятся непосредственно на линии фронта. У них нет дополнительных 100-200 тысяч сил в тылу, которые они могут привлечь и усилить численно свою группировку на этих направлениях", - сказал Гетьман.

Он добавил, что Россия может усилить какое-то направление количественно, только перебросив туда войска с других участков фронта.

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"Поэтому все те высказывания россиян, что они смогут делать наступательные действия по всей линии фронта, вызывают по меньшей мере сомнение. Ведь количественно они не увеличились. Это с одной стороны. А с другой мы слышали, что этой весной будет самый массированный призыв на военную службу в РФ. Вполне возможно, что эти люди, которых призовут в ряды РФ, будут участвовать в боевых действиях", - добавил Гетьман.

Вероятное наступление РФ: что известно

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит наступ ление на две области - Сумскую и Харьковскую. По его словам, для этого РФ пытается выиграть время. "Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками", - сказал он.

Эту информацию подтвердили и в ВСУ, отметив также, что оккупанты готовят наступление и на юге Украины. Там отметили, что россияне проводят скрытую мобилизацию и осуществляют подготовку личного состава. Кроме того, стоит учитывать, что Россия может получить дополнительные силы из Северной Кореи.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, возможное новое наступление России - попытка давления на Украину на фоне возможных переговоров. Эксперты отметили, что оккупанты будут пытаться приблизиться на расстояние артиллерийской досягаемости к Сумам, Харькову и Запорожью, чтобы сделать жизнь гражданского населения невыносимой или подготовиться к наземным операциям.

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