Представители власти требуют детального объяснения от спецслужб относительно того, кто запустил эти летательные аппараты.

В последние недели в Нью-Джерси и на восточном побережье США заметили загадочные дроны, что вызвало волну вопросов и беспокойства среди местных жителей и политиков, пишет Associated Press.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи обратился к президенту Джо Байдену с просьбой прояснить ситуацию, а новый сенатор Энди Ким лично участвовал в наблюдении за дронами. В то же время федеральные агентства, включая ФБР, Пентагон и FAA, отмечают, что эти дроны не представляют угрозы для национальной или общественной безопасности. Представитель ФБР заявил:

"Обеспокоенность общественности понятна, но я думаю, что была небольшая чрезмерная реакция".

Пентагон также отметил, что предварительный анализ исключил иностранное происхождение этих летательных аппаратов.

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Что известно о таинственных дронах над Нью-Джерси

Некоторые из дронов, по сообщениям, имели диаметр до 6 футов (около 1,8 метра) и в определенных случаях летали с выключенными огнями, что затрудняло их обнаружение с помощью традиционных средств.

Это значительно больше, чем обычные потребительские дроны. Их маневры демонстрируют уровень сложности, что может свидетельствовать о передовых технологиях.

Хотя никаких доказательств участия иностранных государств не найдено, конгрессмен Крис Смит выразил беспокойство:

"Эти беспилотники могли быть использованы для проверки нашей обороноспособности или, что еще хуже, развернуты враждебными диктатурами, такими как Россия, Китай или Иран".

Бывший президент Дональд Трамп также подлил масла в огонь, написав в своей социальной сети:

"Пусть общественность знает, и сейчас"

Пока что расследование не дало однозначного ответа относительно происхождения дронов или их цели. Несмотря на отсутствие доказательств угрозы, ситуация вызвала дискуссии о необходимости более жесткого контроля над БПЛА

Таинственные дроны в США - что известно

Как сообщал УНИАН, в течение нескольких ночей американские военные сообщали о "таинственном нарушении ограниченного воздушного пространства" над территорией, где расположены важные объекты национальной безопасности США.

Официально сообщено, что закон запрещает сбивать дроны вблизи военных баз, если они не представляют прямой угрозы. Военные имели ограниченные возможности для ответа, хотя некоторые законодатели настаивали на предоставлении "большей свободы действий".

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