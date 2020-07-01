Мужчина пришел в гости к другу и провалился в глубокий колодец под полом

Мужчине пришлось просидеть в холодной воде колодца полчаса, пока не приехали спасатели.

В американском городке Гилфорд в штате Коннектикут мужчина пришел в гости к другу в арендованный им дом и случайно провалился в девятиметровый колодец, находящийся под полом.

Об этом сообщает 7NEWS.

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Мужчине пришлось просидеть в холодной воде колодца полчаса, пока не приехали спасатели. По его словам, до дна он так и не достал, поэтому ему приходилось все время держаться на плаву. В результате происшествия пострадавший отделался только испугом.

По словам арендатора дома, здание было построено в 1843 году, однако о существовании колодца он не знал. В полиции рассказали, что, судя по всему, ранее колодец находился на улице, однако в 1981 году прежние хозяева сделали над ним пристройку и не позаботились о том, чтобы поставить надежный люк. Колодец просто накрыли покрытием.

Как сообщал УНИАН, в Испании нашли тело двухлетнего мальчика, упавшего в 100-метровый колодец.

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