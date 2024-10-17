Экс-президент США хочет заключить очередную сделку о молчании со звездой фильмов для взрослых.

Адвокаты кандидата в президенты США Дональда Трампа направили порнозвезде Сторми Дэниэлс новое предложение за молчание о ее сексуальных отношениях с политиком. Если она воздержится от новых звявлений, сумма по иску о клевете будет снижена, сообщает The Independent.

Американская телеведущая Рэйчел Мэддоу заявила, что она получила звонки, документы и электронные письма о сделке, которую хотят заключить адвокаты Трампа с представителями звезды фильмов для взрослых. Она отметила, что такое решение связано с президентскими выборами в США.

"За двадцать дней до этих выборов мы можем сообщить, что он снова пытается заплатить Сторми Дэниэлс, чтобы она молчала", - сказала Мэддоу.

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Представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг сказал, что телеведущая получила "предполагаемые документы" в результате незаконной иностранной хакерской атаки.

В 2016 году тогдашний адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил Дэниелс 130 000 долларов, чтобы добиться от нее молчания об отношениях с политиком. Предполагается, что сексуальная связь между ними была около 10 лет назад, когда Трамп впервые баллотировался в Белый дом.

Платеж был в центре уголовного процесса Трампа в Нью-Йорке. Дэниелс выступила на суде, после чего экс-президента США признали виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых записей по платежу.

Мэддоу добавила, что в 2018 году Дэниелс подала иск против экс-президента США за клевету. Она проиграла дело и была обязана оплатить судебные издержки, которые оценили в 620 000 долларов. Адвокаты Трампа публично заявили, что эта сумма не покроет все расходы.

После вынесения приговора адвокат экс-президента США во Флориде попытался заключить очередную сделку с порноактрисой. В рамках соглашения Дэниелс должна была выплатить 620 000 долларов, но согласиться не делать никаких заявлений о своих отношениях с Трампом.

По словам Мэддоу, так экс-президент США и его адвокат планировали увеличить размер выплат за судебные издержки. Тем не менее Дэниелс удалось урегулировать этот вопрос за 627 500 долларов без подписания соглашения.

Секс-скандалы Трампа

В книге Дэниелс под названием "Полное разоблачение" подробно описан ее сексуальный контакт с экс-президентом США. Она поделилась, что познакомилась с Трампом в 2006 году.

Экс-адвокат Трампа рассказывал, что у политика была сексуальная связь и с моделью Playboy Карен МакДугал. Ей также предложили денежное вознаграждение за молчание.

Президентские выборы в США - последние новости

Среди женщин-избирателей в решении экономических проблем Трамп уступает своей конкурентке - Камале Харрис. Ей отдали предпочтение 46% респондентов против 38% у экс-президента США.

Тем не менее Трамп имеет большую поддержку по сравнению с Харрис в вопросах, которые касаются войны в Украине. Экс-президенту США отдали предпочтение 50% избирателей против 39% у действующего вице-президента США.

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