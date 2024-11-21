Организация в очередной раз выражает обеспокоенность.

В Организации Объединенных Наций отреагировали на угрозу кремлевского правителя Путина наносить удары по военным объектам Украины и государств, которые оказывают ей военную поддержку.

Представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик во время брифинга назвал последние события еще одним поводом для беспокойства и тревоги, что ситуация "развивается в неправильном направлении":

"Мы хотим, чтобы все стороны приняли срочные меры для деэскалации ситуации. Очевидно, для того, чтобы обеспечить, как мы неоднократно говорили, защиту гражданского населения".

Путин угрожает бить по странам НАТО

Напомним, на днях стало известно, что Украина наконец получила разрешение на удары по территории России ракетами ATACMS и Storm Shadow. В России заявили, что подверглись уже двум атакам с применением американских и британских дальнобойных ракет.

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Сегодня российская оккупационная армия ударила по Днепру межконтитентальной баллистической ракетой. Впоследствии Путин заявил, что они будут наносить новые удары, а также пригрозил применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют бить своим вооружением по РФ.

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