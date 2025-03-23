La Repubblica сообщает, что уже сейчас рассматривают отправку миротворцев под эгидой ООН, чтобы Путин был согласен.

Хотя мирные переговоры между Россией и Украиной фактически еще не начались, сейчас в разработке находится "план гарантий" для Украины, который включает в себя размещение в стране миротворческих войск, но уже под эгидой ООН, а также логистическую поддержку США, пишет La Repubblica.

Сообщается, что это делается исходя из позиции кремлевского диктатора Владимира Путина, который продолжает заявлять, что никогда не примет размещение войск НАТО или Европы в Украине.

Миротворческий контингент, "голубые каски", будет набран из стран Азии и Южной Америки. Предполагается, что в операции примут участие военные из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Эта миротворческая миссия займется контролем российско-украинской границы. При этом размещение войск НАТО и европейских стран в этом районе исключено, пишет СМИ.

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Второй контингент будет сформирован из так называемых "добровольцев" из стран Европы и их союзников. В его составе могут оказаться Великобритания, Франция, Германия, Канада и Италия. Ни одна из стран, участвовавших в переговорах в Лондоне и Париже, не заявила о своем категорическом отказе от участия.

Однако этот контингент будет размещен не в зоне конфликта, а на границе между Украиной и ЕС — в Польше, Болгарии, Словакии и, возможно, Венгрии. Это дополнительный сдерживающий фактор для России, в случае если появится желание приблизиться к территориям Евросоюза.

Роль Украины и США

Между этими двумя контингентами остается украинская армия, которую придется укреплять и поддерживать. Сообщается, что и европейцы, и американцы готовы активно снабжать Украину вооружением. При этом важно учитывать, что украинская армия уже привыкла к реальным боевым действиям, тогда как европейские армии — значительно меньше.

Четвертым фактором выступают США. Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не намерен участвовать ни в какой миротворческой миссии в Украине. Однако США готовы предоставить всю необходимую логистическую и технологическую поддержку этим операциям, включая воздушное наблюдение, радары и спутниковый мониторинг.

И эта помощь не будет бесплатной. Трамп прямо дает понять, что поддержка США зависит от соглашения с Зеленским по полезным ископаемым — ключевым для производства высокотехнологичной продукции, которых в Украине особенно много. Американцы, в таком случае, будут заинтересованы в сохранении стабильности и мира, чтобы эксплуатировать эти месторождения.

Однако этот четырехэтапный план можно реализовать только после подписания полноценного мирного соглашения. Простого прекращения огня недостаточно. А неопределенность в отношении намерений кремлевского диктатора Путина — и даже Трампа — остается высокой.

Другие новости о миротворцах для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Украина не рассматривает ООН как альтернативу миротворцам или гарантиям безопасности. "При всем уважении - ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина прийти снова", - заявил Владимир Зеленский.

В МИД Украины же рассказали, чего не хватает для прибытия миротворцев. Запуск этой миссии напрямую зависит от прогресса в мирных переговорах. "Мы понимаем, что для того, чтобы это произошло, нужно продвижение мирного процесса", - отметил спикер министерства Георгий Тихий.

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