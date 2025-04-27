Если бы Запад не позволил России продавать нефть и покупать запчасти к оружию, она бы сейчас не имела преимущества на фронте.

Соглашение, которое США предлагают Украине для завершения войны, является "предательством". И за это отвечают все партнеры Киева. Об этом в колонке для The Times пишет журналист, военный обозреватель Мэтью Саид.

С начала полномасштабной войны 2022 года автор регулярно посещает сайт Sport Angels - мемориал украинских спортсменов, погибших из-за российской агрессии. Это его собственный способ увидеть настоящие человеческие лица за бездушной статистикой, которая в новостях часто теряет эмоциональное измерение.

Там он узнал о:

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- Юрии Яцкиве, 26-летнем вратаре, который погиб в бою под Торецком;

- Вере Бируковой, 17-летней баскетболистке, которая погибла вместе с сестрой под обстрелом в Николаевской области;

- Настю и Максима Симанюков - восьмилетнюю гимнастку и ее десятилетнего брата-каратиста, погибших вместе с матерью Зоряной во время ракетного удара по Киеву. Их отец вернулся домой, чтобы найти их тела под завалами.

Эти трагедии - часть уничтожения целого поколения украинского спортивного потенциала. Но война затронула гораздо более широкие темы.

Это также истории украинских мужчин, которых пытали российские солдаты, и женщин, которых массово насиловали. Одна из них, Людмила (фамилию она не называла).

"Я была беспомощна перед ним", - рассказала женщина.

Она вспоминала, что солдат оставил ее через шесть часов изнасилований, предупредив, что вернется, чтобы убить ее.

Тысячи украинских детей были похищены и вывезены в Россию. Их родители были в состоянии отчаяния и суицидальных мыслей.

Не мир, а уступки

На этом фоне обсуждение каждого нового твита Дональда Трампа кажется пустяковым. Кто-то видит в его заявлениях признаки критики Путина и намеки на более жесткую политику США. Однако Белый дом четко дал понять: любое мирное соглашение будет предусматривать доступ США к украинским минеральным ресурсам, фактическое признание российского суверенитета над Крымом и де-факто признание оккупации восточных территорий.

Такое "мирное урегулирование" - это не мир, а уступка агрессору. Это соглашение подает сигнал другим диктаторам: границы можно перекраивать безнаказанно, даже при молчаливой поддержке ведущей мировой державы.

В то же время Саид отметил, что Европа занимается самообманом, распространяя нарратив, что Украина будет предана только из-за Трампа. Проблема значительно глубже.

Западное лицемерие проявлялось с начала войны:

обещанные санкции не остановили российскую экономику;

в 2023 году в ЕС поступило 35 млн баррелей российской нефти в виде нефтепродуктов;

каждый двадцатый рейс в Великобритании использовал топливо из российской нефти;

западные комплектующие, в частности британского производства, были обнаружены в российских боеприпасах.

Оружие, которым убивают украинцев, содержит компоненты из стран, официально осуждающих агрессию. Трамп - удобный козел отпущения, который прикрывает более глубокую проблему: нежелание европейских лидеров взять на себя ответственность.

Даже сейчас Великобритания не увеличивает оборонный бюджет более одной пятой от 1% ВВП - и только до 2027 года, тогда как военные эксперты предупреждают о неспособности должным образом поддерживать союзников или самозащищаться.

Запад никогда по-настоящему не относился серьезно к Украине:

в 2014 году мир молчаливо принял аннексию Крыма;

Европа тратила на импорт российских энергоносителей больше, чем на помощь Украине, а также систематически медлила с предоставлением оружия.

Ошибочное представление о том, что "провокация" может быть опаснее проявления силы, стало ключевой слабостью западной политики. Слабость всегда поощряет агрессора больше, чем решительность.

Европа должна перевооружиться, инвестировать в оборону 4-5% ВВП, и сделать это даже за счет сокращения других расходов. Это не агрессия - это сдерживание и шанс сохранить мир, утверждает автор.

Саид подытожил:

"Украина находится на передовой цивилизационной битвы против России и оси тиранов, в которую она все крепче втягивается. С Трампом в Белом доме мы больше не можем полагаться на Америку и должны стоять - пока - на собственных ногах. У нас есть возможности для этого. Настоящий вопрос заключается в другом: есть ли у нас воля?"

Мирные переговоры - что известно

Напомним, ранее УНИАН писал, что 25 апреля Путин встретился со Стивом Уиткоффом, их встреча длилась три часа.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор между политиками носил конструктивный и "весьма полезный" характер. По его словам, обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между украинской и российской сторонами:

Позже источник издания The New York Times сообщил, что США не согласились с требованием России о выводе украинских военных с подконтрольных им территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Один из участников переговоров на условиях анонимности назвал это требование "необоснованным и невыполнимым". По его словам, США такое требование Кремля "поддерживать не будут".

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