Глобальные угрозы исходят не только от российской агрессии в Украине.

Мир стал более опасным и нестабильным в последнее время. Глобальные угрозы исходят не только от полномасштабной российской агрессии в Украине. Есть и другие вызовы, которые необходимо учитывать.

Такие заявления сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью изданию ВВС. Он сказал: "Мы видим более напористый Китай. Мы видим более напористую "Аль-Каиду", группу "Аш-Шабааб" в Восточной Африке. Радикализация и исламистский экстремизм распространяются по Африке довольно быстро и широко в настоящее время".

По словам Уоллеса, мировая угроза распространяется не только в рамках полномасштабной войны России против Украины. Траектория общей опасности становится шире.

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"Война в Украине продемонстрировала цену опустошения оборонных бюджетов по всей Европе после окончания холодной войны", — добавил Уоллес.

Мировые угрозы и противостояния: актуальная информация

По данным издания Reuters, Кремль готовится к затяжной войне в Украине. Однако российские элиты не верят в победу и утверждают, что в дальнейшем боевые действия будут обходиться все дороже.

РФ 14 февраля, впервые с момента распада СССР, вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием на борту. В норвежской разведке полагают, что Россия начала использовать его в качестве средства региональной обороны на фоне расхода трех четвертей своих ракет в Украине.

Китайский лидер Си Цзиньпин во время разговора с президентом Ирана Ибрагимом Раиси выразил поддержку государству в противостоянии с США и Западом.

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