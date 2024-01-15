В частности, западным странам необходимо нарастить производство оборонно-промышленного сектора.

Министерство обороны Эстонии подготовило план победы Украины над российскими оккупантами. Ключевой тезис заключается в том, что западные партнеры должны не бояться помогать Украине в войне.

Как сообщает ERR, разработанный документ предназначен для всех стран участниц рабочей группы Рамштайн. Фактически это своеобразный призыв, который демонстрирует, что при условии консолидации усилий стран Запада вклад в победу Украины нужен совсем небольшой.

Отмечается, что суммарный ВВП всех стран участниц рабочей группы составляет 47 триллионов евро. Из них на помощь Украине идет лишь 0,2%. И это при том, что ВВП страны-агрессора России оценивается лишь в 2 триллиона евро.

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По словам председателя комиссии Рийгикогу по гособороне Калева Стойческу, проблема в том, что РФ уже перешла на путь военной экономики и тратит половину своих денег на оборонные нужды.

"На Западе это не так, еще не проснулись так сказать", — пояснил он.

Кроме того, в документе указывается, что западным странам необходимо нарастить производство оборонно-промышленного сектора. На примере Эстонии видно, что на запуск завода по производству боеприпасов понадобится минимум два года. Однако, по оценке экспертов, при должном политическом желании эти сроки можно существенно форсировать как в Эстонии, так и во всей Европе.

Война в Украине - какой может быть победа

Бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, экс-командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Филипп Бридлав считает, что Украина может одержать победу, если Запад даст ВСУ все что нужно.

В то же время Foreign Affair убеждено, что Украина может одержать победу в развязанной Россией войне с помощью обороны. Это возможно, если Украине и ее западным сторонникам удастся убедить Путина в том, что у него нет возможности реализовать запланированное.

Российские оккупанты должны проиграть, как немцы и японцы во Второй мировой войне, заявил президент французского Центра изучения и исследования политических решений Николя Тензер.

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