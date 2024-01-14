По его словам, война не может завершиться "полупоражением" России или "полупобедой" Украины.

Российские оккупанты должны проиграть, как немцы и японцы во Второй мировой войне, заявил президент французского Центра изучения и исследования политических решений Николя Тензер.

Тензер предупредил лидеров Европейского Союза от усталости от войны и призвал усилить военную помощь Украине, цитирует его слова "Голос Америки". Политолог подчеркнул, что исход этой битвы решит будущее мира на следующие десятилетия.

"Дело в том, что исход войны в Украине чем-то похож на ситуацию 1945 года. Либо мы выигрываем, либо программо. И под "мы" я имею в виду не только Украину. Это то, что касается непосредственно и нас. Результате войны определит судьбу следующих десятилетий, поэтому никаких полумер здесь быть не может. Это не может быть "полупоражение" России или "полупобеда" Украины. Россия должна быть полностью разгромлена, как Германия и Япония в 1945 году", – убежден Тензер.

Видео дня

Война в Украине - последние новости

Российские оккупационные войска все чаще применяют химическое оружие в Украине, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, участником которой является Россия.

Общие потери РФ по состоянию на сегодняшнее утро достигли 370 тысяч военных.

По словам экспертов, война, которую Россия развязала против Украины, приобретает очертания войны четвертого поколения.

Вас также могут заинтересовать новости: