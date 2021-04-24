По словам главы польского оборонного ведомства, события на украинско-российской границе беспокоят Польшу.

По мнению министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, политика президента России Владимира Путина направлена на восстановление Российской империи.

Об этом глава польского оборонного ведомства сказал в эфире "Польского радио", пишет "Украинская правда".

"Несомненно, политика президента Путина направлена на восстановление Российской империи", - заявил Блащак.

Министр утверждает, что события на украинско-российской границе вызывают беспокойство в Польше. Он также упомянул нападение России на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году.

Читайте также"Шаги к членству нереальны": кандидат в канцлеры Германии не видит Украину в НАТОКроме того, министр процитировал слова покойного польского президента Леха Качиньского о том, что "сначала Грузия, потом Украина, потом Прибалтика, потом, возможно, Польша". Именно поэтому последняя, по словам Блащака, занимается модернизацией своей армии и увеличением ее численности.

Глава польского Минобороны также подчеркнул, что со времен нападения РФ на Грузию и Украину немало что изменилось с точки зрения НАТО. В частности, войска союзников появились на восточном фланге, в Польше присутствуют американские, британские, румынские и хорватские военные, а польская армия находится в Латвии и Румынии. Три дня назад в Польшу прибыли американские самолеты F-16 и F-15.

"Мы показываем, что мы близки, готовы и солидарны друг с другом. Таким образом мы отпугиваем возможного агрессора", - отметил Блащак.

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Автор: Катерина Комолова