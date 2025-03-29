Меморандум определяет приоритеты Вооруженных сил США на будущее.

Министр обороны США Пит Хегсет собирается переориентировать вооруженные силы страны на сдерживание захвата Тайваня Китаем и укрепление внутренней обороны путем сдерживания некоторых угроз европейскими странами и другими союзниками. Об этом говорится в секретном внутреннем меморандуме, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что документ, известный как "Временное стратегическое руководство по национальной обороне" и помеченный в большинстве отрывков грифом "секретно", был распространен в Пентагоне в середине марта и подписан Хегсетом. В нем излагается реализация концепции президента США Дональда Трампа по подготовке и победе в потенциальной войне с Пекином и защите Вашингтона от внешних угроз, включая Гренландию и Панамский канал.

Кроме того, меморандум определяет приоритеты для старших должностных лиц Минобороны США и концепцию выполнения этой работы. В частности, военным предписано взять на себя более непосредственную роль в борьбе с нелегальной миграцией и наркоторговлей.

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Китай является главной угрозой для США

В издании подчеркнули, что меморандум Хегсета описывает потенциальное вторжение Китая на Тайвань как исключительный сценарий, который должен быть приоритетным по сравнению с другими потенциальными угрозами. Согласно документу, обширная военная архитектура США должна быть переориентирована на Индо-Тихоокеанский регион.

Помимо этого в меморандуме подтверждается то, что США будут оказывать большее давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную роль по сдерживанию угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана.

В издании добавили, что документ также подразумевает то, что Пентагон сместит акцент на контртеррористические миссии против групп, которые способны и собираются нанести удар по США. Приоритет будет отдан боевикам на Ближнем Востоке и в Африке, которые дестабилизируют обстановку в регионе, но не имеют амбиций для совершения международных атак.

"Китай - единственная угроза, на которую ориентируется министерство, и отказ от захвата Тайваня Китаем - при одновременной защите родины США - единственный сценарий, на который ориентируется министерство", - написал Хегсет в своем руководстве.

В документе говорится о том, что Пентагон будет строить и обеспечивать ресурсами вооруженные силы с приоритетом на противостояние Китаю. Угроза со стороны РФ будет в основном рассматриваться европейскими союзниками.

Реакция Конгресса на документ

В издании напомнили, что в Стратегии национальной обороны до 2022 года, разработанной администрацией экс-президента США Джо Байдена, особое внимание уделялось альянсам в противодействии российской агрессии. В это же время меморандум Хегсета предполагает, что союзники Вашингтона по НАТО должны взять на себя больше обязательств по противодействию потенциальным угрозам.

Этот меморандум был представлен комитетам по национальной безопасности Конгресса. Республиканцы и демократы назвали его запутанным, рассказал журналистам помощник конгрессмена, который был ознакомлен с документом.

В меморандуме содержится призыв отказаться от присутствия в большинстве стран мира, включая Ближний Восток. Тем не менее администрация Трампа сосредоточилась на демонстрации огневой мощи и сдерживании хуситов в Йемене, а также оказании давления на Иран, отметил помощник конгрессмена.

"Существует противоречие между "Мы хотим американской силы и военного доминирования в мире" и "Мы хотим быть везде, но в то же время нигде"", - добавил он.

Новый меморандум подозрительно похож на доклад фонда "Наследие"

В издании рассказали, что меморандум состоит из девяти страниц. Журналисты обратили внимание на то, что некоторые отрывки из документа практически идентичны докладу фонда "Наследие". Одним из соавторов доклада фонда является Александр Велес-Грин, который сейчас временно занимает пост главного политического чиновника Пентагона.

В частности, в докладе фонда "Наследие" Пентагону рекомендуется определить приоритетность трех основных вопросов: сдерживание вторжения Китая на Тайвань, оборона страны и увеличение распределения бремени между союзниками и партнерами, что и отражает меморандум Хегсета.

Помощник конгрессмена сказал в разговоре с журналистами, что сотрудникам Капитолийского холма было легко понять, что в документе прослеживается влияние консервативного аналитического центра.

Хегсет уволит около 76 тысяч сотрудников Пентагона

Ранее в Bloomberg писали, что министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум, которым предусмотрено сокращение гражданского персонала Пентагона. В агентстве подчеркнули, что без работы останутся около 76 тысяч сотрудников ведомства.

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