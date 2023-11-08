Его надежды подорваны неудачами некоторых его политических союзников в Европе и глубокими разногласиями по поводу войны на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан питал надежду на то, что общеевропейские настроения повернутся в его сторону и он сможет возглавить альянс своих нелиберальных союзников. Однако эти стремления Орбана сводятся на нет из-за плохих результатов на выборах некоторых из его самых пылких поклонников в Европе и глубоких разногласий по поводу войны в Украине, пишет The New York Times.

Главным ударом по надеждам Орбана стало то, что правящая в Польше партия "Право и справедливость" - давний партнер партии Орбана в ее битвах с Европейским Союзом по поводу прав меньшинств, мигрантов, верховенства закона и других вопросов - проиграла выборы в прошлом месяце.

Это последовало за чередой неудач на выборах политических союзников Орбана по всей Европе за последние два года, в Испании этим летом, а также неудач в Словении и Чехии.

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Отмечается, что встреча Орбана в Китае с президентом РФ Владимиром Путиным не только разозлила центристских и либеральных европейских лидеров, но и поставила Венгрию в противоречие со многими консерваторами, включая крайне правых в Италии и Польше.

Помимо этого, Орбан привел в ярость своих коллег-членов Европейского Союза и НАТО, затягивая предоставление Венгрией согласия на присоединение Швеции к военному альянсу.

Союзники Орбана

Как пишет NYT, крупнейшими сторонниками Венгрии сейчас являются не соотечественники-европейцы, а представители правых сил в США.

Бывший президент Дональд Трамп недавно похвалил венгерского премьер-министра как "одного из самых сильных лидеров в мире", назвав его "лидером Турции". И, как отмечает NYT, восхищение их взаимно. Орбан недавно опубликовал свою фотографию в красной кепке с именем г-на Трампа, которого он назвал "человеком, который может спасти западный мир".

"Но воинственная тактика и язык, которые сработали на Трампа в Соединенных Штатах, не так хорошо зарекомендовали себя в Европе, где политический успех часто зависит от объединения коалиций в национальных законодательных органах и Европейском парламенте в Брюсселе. Это не проблема в Венгрии, где партия г-на Орбана имеет значительное парламентское большинство, но это ограничило его влияние в других странах", - пишет издание.

На европейской арене партия Орбана изолирована и по большей части одинока; она вышла из влиятельного блока правоцентристских партий в Европейском парламенте в 2021 году, чтобы избежать унижения в виде исключения, и до сих пор не нашла другую парламентскую группировку, готовую принять ее.

Единственной страной, которая сейчас полностью идет в ногу с Орбаном, является Словакия, которую после выборов в сентябре возглавил Роберт Фицо.

"Но любые выгоды, которые можно получить от победы Фицо, намного перевешиваются поражением "Права и справедливости" в Польше, гораздо более крупной и – с точки зрения экономической, политической и военной мощи – более важной стране", - отмечает издание.

"Орбан думает, что он провидец, который видит европейскую политику правильной, в то время как все остальные ошибаются", - отмечает NYT. "Он пытается представить себя будущим лидером Европы. Но большинство его ожиданий оказались ошибочными".

Положение Орбана в Европе

Ранее издание The Guardian писало, что Орбан сейчас изолирован в ЕС сильнее, чем когда-либо.

Отмечалось, что предпринятый Турцией шаг к ратификации заявки Швеции на членство в НАТО, привлек резкое внимание к нежеланию Венгрии подписать это соглашение. А недавняя встреча Орбана и Путина усилила растущее беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что дружественные связи Венгрии с Москвой и Пекином не идут в ногу с западным альянсом и даже вредят ему.

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