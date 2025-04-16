Популярная блогерша в беседе с журналистами заявила, что родила сына от миллиардера, но он не признает ребенка.

Миллиардер Илон Маск хочет стать отцом как можно большего количества детей. Глава Tesla и SpaceX планирует создать "легион" младенцев перед наступлением возможного апокалипсиса, сообщает The Wall Street Journal.

В издании отметили, что у Маска уже есть 14 детей от разных женщин. Тем не менее он продолжает искать новых избранниц, чтобы оставить после себя еще больше наследников.

С журналистами издания связалась популярная 26-летняя блогершаЭшли Сент-Клер. Она рассказала, что родила от Маска сына, которого назвали Ромулус.

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В издании напомнили, что миллиардер публично заявил, что не признает этого ребенка. Сент-Клер обращалась к давнему помощнику Маска Джареду Бирчеллу, чтобы глава Tesla и SpaceX согласился пройти тест на отцовство, но он отказался.

По словам блогерши, Бирчелл рассказал ей, что Маск часто поступает так с другими женщинами. Он объяснил, что это происходит почти всегда, когда они пытаются "идти законным путем".

Сент-Клер добавила, что Маск предложил ей 15 миллионов долларов, а также ежемесячную выплату 100 000 долларов в качестве поддержки в обмен на ее молчание о ребенке. Бирчелл признался женщине в том, что подобные соглашения были достигнуты и с другими матерями детей миллиардера.

Кроме того, Сент-Клер поделилась, что Маск просил ее подыскать еще женщин, которые согласились бы иметь от него детей. Блогерша показала журналистам сообщение от миллиардера, в котором он заявляет, что хочет "увеличить количество своих детей до легиона перед наступлением апокалипсиса".

Более того, выяснилось, что Маск искал женщин, которые согласятся иметь от него детей, в своей социальной сети X. Журналисты предположили, что количество реальных детей миллиардера может быть еще больше, чем известно общественности.

Помимо этого с журналистами связалась инфлюэнсер в сфере криптовалют Тиффани Фонг, которая рассказала, что Маск предлагал ей зачать ребенка, хотя они никогда не встречались лично. По словам женщины, она отказалась от предложения миллиардера, после чего Маск обиделся на нее.

В издании напомнили, что у бывшей девушки Маска - певицы Граймс, также есть дети от Маска. В феврале она публично обратилась к миллиардеру в соцсети X, чтобы он оказал финансовую помощь на лечение своему ребенку от нее. Она объяснила, что написала публичное обращение, так как Маск не хотел общаться с ней лично.

Илон Маск - другие новости

Напомним, что OpenAI подает на миллиардера Илона Маска в суд за замедление развития компании. В OpenAI заявили, что Маск никогда не пытался помочь компании.

Кроме того, в Axios писали, что группа демократов в Палате представителей США начала целенаправленную кампанию по устранению миллиардера Илона Маска из администрации Дональда Трампа. Демократы требуют от президента США публично объявить, что Маск уйдет в отставку.

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