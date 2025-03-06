Грабский пояснил, что размещение стабилизационных сил будет означать, что одна из стран вступит в войну на стороне Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на следующей неделе собирает в Париже начальников штабов стран, которые готовы гарантировать в будущем мир в Украине. Как пояснил в эфире телемарафона военный эксперт Сергей Грабский, речь идет не о миротворческом контингенте, потому что такой формат присутствия иностранных войск РФ "завалит" в ООН.

По его словам, речь идет, скорее, о стабилизационных силах, потому что этот потенциально новый "формат" не вписывается в традиционный миротворческий стандарт.

"Надо понимать, что мы существуем в совершенно новых исторических реалиях и не можем опираться на тот опыт, который имели до этого. Таким образом, то, что мы слышим от президента Макрона, учитывая то, с кем он разговаривает - начальники генеральных штабов, речь идет о создании стабилизационных сил, которые в случае нарушения мира со стороны РФ, будут обязаны вступить в бои", - пояснил Грабский.

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Эксперт пояснил, что, как правило, миротворческие силы наблюдают за выполнением условий соблюдения мира, и по своему мандату каждая страна, участвующая в такой операции, имеет собственные национальные ограничения. Он привел пример, как в одной из балканских стран были миротворцы, которые не имели соответствующего мандата и в результате позволили сербским силам уничтожить Сребреницу, где погибло очень много гражданских.

"Есть другие страны, которые в случае угрозы, или обстрела лагеря, места размещения, просто прячутся в бункер. Нам такой формат тоже не подходит. Таким образом, из того, что я услышал от Макрона, эти силы являются частью ударной компоненты, которые в случае опасности гарантирует их вмешательство и противодействие войскам РФ... И это - совершенно новый формат, совершенно новое видение того формата европейской безопасности, который мы себе можем представить. Если это так, как я интерпретирую, то это очень мужественное и решительное решение", - подчеркнул Грабский.

Он добавил, что просто размещение иностранных военных (по обычному стандарту) может только обогатить общины, где они будут дислоцироваться. Однако, смогут ли они обеспечить безопасность, берут сомнения. Кроме того, если размещение иностранных войск будет иметь обычный миротворческий формат, оно должно пройти согласование в ООН, и на 99,9% Россия это будет отрицать. Грабский напомнил, что Москва уже сейчас предупреждает, что никаких иностранных войск на территории Украины не потерпит.

"То есть, стандартная операция будет заблокирована РФ", - констатировал специалист.

Грабский также пояснил, что пока невозможно утверждать, что размещение стабилизационных сил состоится, потому что это фактически будет означать, что одна из стран вступит в войну на стороне Украины. По его мнению, также невозможно сказать, какие именно иностранные силы и подразделения могут быть размещены в Украине потому, что это зависит от определенной страны, задачи и тому подобное.

Макрон обратился к нации - подробности

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации. Он заявил об угрозе со стороны России для безопасности всей Европы, упомянул идею отправки европейских войск в Украину и объяснил, что солдат могут отправить только после прекращения огня. Кроме того, президент Франции объявил, что на следующей неделе соберет в Париже начальников штабов стран, готовых гарантировать мир в Украине в будущем.

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