По словам президента Беларуси, за этим стоят спецслужбы США.

Александр Лукашенко заявил о задержании группы, готовившей похищение на него и его детей.

Видео выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

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«В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Мы задержали группу, они привели нас, показали, как они все планировали», — рассказал журналистам Лукашенко.

По словам Лукашенко, это работа спецслужб США. Он также отметил, что подозреваемые были задержаны в Москве.

«Я попросил президента России и Сашу Бортникова из ФСБ, и мы их взяли. Не дай бог они прикоснутся к детям, это будет страшная резня», — добавил он.

Лукашенко также отметил, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом поднял вопрос о покушении спецслужбами США на Лукашенко, но не получил ответа.

Встреча Путина и Лукашенко

16 апреля 2021 года в Кремле заявили о том, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве 22 апреля.

Ранее о возможной встрече сообщал сам Лукашенко. "Где-то в конце апреля, скорее всего, 22, мы встретимся в Москве. Это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - отметил Лукашенко в пятницу, 16 апреля, в Минске на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

После встречи с Путиным, по словам Лукашенко, запланирован форум в Подмосковье, а затем союзный Совмин России и Белоруссии.

"После, в сентябре-октябре - договоримся по обстановке - Высший Госсовет Союзного государства. К этому ВГС нужно очень хорошо подготовиться, чтобы продвинуться в сторону Союзного государства", - заявил Лукашенко.

В феврале президент Беларуси уже был с рабочим визитом в России и встречался с Путиным.

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Автор: Елена Коваленко