Диктатор пожаловался, что якобы из-за "конфликта" в Украине Беларусь "втягивают" в Третью мировую.

Беларусского диктатора Александра Лукашенко никак не могут оставить фантомные "фашисты". Теперь ближайший друг Путина обеспокоен угрозой Третьей мировой из-за российско-украинской войны.

"Фашисты, нацисты и прочая дрянь... Деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицают наш общий вклад в большую победу и оправдывают свои преступные действия и того времени, и сегодняшние", - заявил Лукашенко.

Он пожаловался, что якобы из-за "конфликта" в Украине Беларусь "втягивают" в Третью мировую. "Я убежден: тогда у них не получилось, и на этот раз у них тоже ничего не получится", - сказал он своим чиновникам.

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Что говорил Лукашенко о войне в Украине - последние новости

31 марта белорусский диктатор традиционно пригрозил Западу ядерным ударом в случае поражения России в войне с Украиной. "Украинцы считают, что они одержат победу? Это ерунда. Нельзя одержать победу над ядерной державой. Если российское руководство поймет, что ситуация грозит распадом России, будет применено самое страшное оружие", - утверждал политик.

Участие Беларуси в российской агрессии - главное

Сейчас РФ использует Беларусь как"хаб" по переброске оружия и техники на восток Украины и полигон для обучения мобилизованных. Так же активна российская авиация в беларусском небе, которая регулярно собирает разведданные для будущих ударов по Украине.

Отдельно Минск пытается легитимизировать беспомощные кремлевские террористические организации "ЛДНР" как отдельные "правительства" на оккупированной РФ части Донбасса.

В то же время Путин пытается всячески подталкивать Лукашенко к прямой агрессии против Украины. Каких-то признаков того, что диктатор согласился на предложение своего союзника, нет.

Против Беларуси тоже введены санкции как против агрессора.

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