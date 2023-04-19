МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультаций.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили проведение непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко встречи с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным, которая состоялась 18 апреля в Минске.

Ведомство считает это попыткой легитимизации представителя российской оккупационной администрации в Донецке, говорится в заявлении.

"Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ", – отмечают в МИД.

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МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультаций.

"Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", – акцентируют в МИД.

Встреча Пушилина с Лукашенко - что известно

Во вторник, 18 апреля, стало известно о встрече главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина с беларуским диктатором Александром Лукашенко в Минске. Последний, среди прочего, предложил помощь в том, чтобы "восстановить и нормализовать" жизнь в оккупированном украинском Донецке. Лукашенко также он сообщил, что у главаря "ДНР" сложилось хорошее мнение о Беларуси.

Это не первый визит представителя российской оккупационной "власти" на захваченных территориях Украины в Беларусь. Пушилин также уже приезжал в Беларусь в прошлом году в июле – вместе с российскими чиновниками.

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