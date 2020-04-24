"Господь ударил нас по башке": Лукашенко отметился новым заявлением о коронавирусе (видео)

В Беларуси заболевание подтверждено у почти 9 тысяч граждан.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметился новым необычным заявлением о коронавирусе.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого". Слова Лукашенко прозвучали на совещании, посвященном лесному хозяйству Беларуси.

"Лес как был нашим богатством, так и остаётся. Но к этому богатству мы относимся порой, а, может быть, зачастую, безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси уже подтвердили коронавирус у 8,7 тысяч человек.

Ранее Лукашенко неоднократно ставил под сомнение опасность коронавируса, заявляя, что "эти вирусы переживают каждый год".

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