Лидеры Евросоюза на июль запланировали саммит с личным присутствием участников

Одной из главных тем саммита будет утверждение фонда восстановления Евросоюза в контексте реагирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза намерены провести традиционный саммит с личным присутствием участников в середине июля в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга по итогам видеоконференции сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

"Мы намерены провести личную встречу примерно в середине июля в Брюсселе", - подчеркнул Мишель.

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По его словам, сегодня главной темой видеоконференции стало рассмотрение многолетней программы финансового развития и учреждение фонда восстановления Евросоюза в контексте реагирования на COVID-19.

Президент Евросовета сказал, что перед саммитом выскажет конкретные предложения по этим темам для скорейшего принятия соответствующих решений.

В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что "крайне важно не терять времени при разработке нашего экономического и социального восстановления на твердой основе".

Как сообщал УНИАН, страны Европейского Союза решили продлить ограничения после 15 июня на въезд граждан третьих стран, в том числе и украинцев.

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