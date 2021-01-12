Спустя год после начала пандемии чиновники КНДР внезапно надели медицинские маски для защиты от коронавируса во время съезда Трудовой партии Кореи. При том что предыдущие шесть дней съезда они приходили на заседания без них.
Об этом свидетельствуют официальные снимки, опубликованные во вторник Reuters.
По мнению южнокорейского агентства Ёнхап, власти КНДР могли решить провести основные заседания без масок, поскольку на них выступал Ким Чен Ын, а остальные его только слушали. А обязать носить маски чиновников решили во время небольших заседаний, которые предполагают активные дискуссии.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Северная Корея пугает граждан "коронавирусной" пылью из Китая
- Хакеры из КНДР атаковали производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca - СМИ
- В КНДР казнили двух чиновников на фоне мер по борьбе с COVID-19
- В КНДР публично расстреляли нарушителя карантина
- Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный потенциал Северной Кореи
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram