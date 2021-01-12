Стоит отметить, что северокорейские чиновники впервые с начала пандемии пришли на съезд в масках.

Спустя год после начала пандемии чиновники КНДР внезапно надели медицинские маски для защиты от коронавируса во время съезда Трудовой партии Кореи. При том что предыдущие шесть дней съезда они приходили на заседания без них.

Об этом свидетельствуют официальные снимки, опубликованные во вторник Reuters.

По мнению южнокорейского агентства Ёнхап, власти КНДР могли решить провести основные заседания без масок, поскольку на них выступал Ким Чен Ын, а остальные его только слушали. А обязать носить маски чиновников решили во время небольших заседаний, которые предполагают активные дискуссии.

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Автор: Денис Прядко