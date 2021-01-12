Почему чиновников вдруг обязали носить маски - неизвестно / Фото REUTERS

Спустя год после начала пандемии чиновники КНДР внезапно надели медицинские маски для защиты от коронавируса во время съезда Трудовой партии Кореи. При том что предыдущие шесть дней съезда они приходили на заседания без них.

Об этом свидетельствуют официальные снимки, опубликованные во вторник Reuters.

По мнению южнокорейского агентства Ёнхап, власти КНДР могли решить провести основные заседания без масок, поскольку на них выступал Ким Чен Ын, а остальные его только слушали. А обязать носить маски чиновников решили во время небольших заседаний, которые предполагают активные дискуссии.

Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS

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Автор: Денис Прядко