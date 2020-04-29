Польша открывает гостиницы, детские садики и ТРЦ
Польша анонсировала следующие послабления карантинных ограничений.
"С 6 мая мы предоставим возможность восстановить работу яслям и детсада. С 4 мая могут открыться гостиницы и торговые центры", - объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает RMF 24.
Кроме того, с 4 мая возобновят работу музеи и библиотеки. Премьер добавил, что, несмотря на ослабление ограничений, меры безопасности остаются актуальными.
Решение об открытии яслей и детсадов оставляют на усмотрение их учредителей, если заведения смогут выполнять критерии, определены в методических рекомендациях Министерства здравоохранения. Средствами дезинфекции их обещают обеспечить.
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"Мы открываем экономику, но не должны ослаблять меры безопасности. Помните: выходим из дома только на работу, в магазин и при наличии других уважительных причин", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что детсадам и школам позволят возобновить работу не ранее 24 мая.
Как сообщал ранее УНИАН, 20 апреля Польша осуществила первый этап отказа от некоторых ограничений и запретов, открыв доступ к лесам и паркам, увеличив количество покупателей в магазинах и верующих в религиозных местах.
Следующие этапы ослабление ограничений будут анонсировать каждые 2 недели, в зависимости от развития ситуации. С начала эпидемии, в Польше зафиксировали 12 415 случаев коронавирус, 606 больных умерли.
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