В нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси возглавляет демократов с 2003 года.

Демократа Нэнси Пелоси в четвертый раз возглавила Палату представителей Конгресса США.

На должность спикера палаты представителей претендовала 80-летняя представительница Демократической партии Нэнси Пелоси и 55-летний республиканец Кевин Маккарти, пишет УП.

В нижней палате Конгресса она возглавляет демократов с 2003 года. Она была спикером в 2007-2011 годах и затем - с 2019 года.

По итогам прошедших в ноябре 2020 года выборов демократы лишились части мандатов, однако сохранили за собой большинство в Палате представителей.

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После выборов в США в Палате представителей сохранилось большинство за демократами – 222-212.

Пелоси выбирают спикером нижней палаты уже в четвертый раз: этот пост она занимала в Конгрессе 116-го созыва, а также с января 2007 года по январь 2011 года (110-й и 111-й созыв).

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Автор: УНИАН