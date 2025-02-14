Адмирал заявил, что китайские учения на Тайване переходят в стадию "репетиции".

Высокопоставленный американский командующий предупредил, что Китай, Россия и Северная Корея сформировали "треугольник смутьянов", который грозит трансформировать Тихоокеанский регион.

Как пишет Bloomberg, адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием, сказал, что три страны провели совместные военно-морские учения все более сложной сложности, а также передачу технологий и более тесное дипломатическое сотрудничество.

По его словам, это грозит превратить Тихий океан из свободного и открытого в контролируемый и оспариваемый.

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"Мы являемся свидетелями зарождающейся оси автократии", - отметил Парро.

Он сказал, что США видят координацию между тремя странами во всем, от совместных патрулей бомбардировщиков до общих противоспутниковых возможностей и передовых технологий подводных лодок.

Отмечается, что США сохраняют то, что Папаро назвал "преимуществом поколения" в области технологий подводных лодок, но он сказал, что Россия продолжала передавать технологии подводных лодок в Тихий океан в течение последних двух лет.

"Они становятся более эффективными в Тихом океане", - заявил он, добавив, что, хотя Россия еще не поделилась с Китаем своей технологией подавления шума подводных лодок, она строит датчики на морском дне в Южно-Китайском море и за его пределами, чтобы вести более надежную противолодочную войну.

Отмечается, что Папаро нарисовал суровую картину того, что он назвал дефицитом американских военных поставок, утверждая, что противники США видят такие пробелы и "агрессивно действуют, чтобы воспользоваться ими".

"Наши магазины заканчиваются, наши отставания в обслуживании увеличиваются с каждым месяцем", - сказал он, добавив, что запасы высокоточных боеприпасов значительно ниже требуемых уровней.

Кроме того, Китай также увеличил темпы учений вокруг Тайваня до такой степени, что для США также может оказаться сложным определить, когда они начали атаку.

Инициативы Трампа по Китаю

Предупреждения Папаро стали контрапунктом Трампу, который стремится к более тесным связям с Китаем и Россией и в четверг выдвинул идею трехсторонней встречи, после которой противники могут согласиться сократить расходы на оборону вдвое.

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