Спикер до сих пор не готов поставить на голосование законопроект о помощи Украине.

Демократы Палаты представителей хотят, чтобы спикер Майк Джонсон очертил путь оказания помощи Украине, прежде чем согласиться сохранить свою работу. Об этом пишет CNN со ссылкой на "многочисленные источники" от Демократической партии.

По данным источников издания, если бы Джонсон объявил, что возьмет на себя пакет помощи Сената в размере 95 миллиардов долларов, демократы массово проголосовали бы, чтобы оставить его в должности.

"Если Джонсон попытается выполнить план Палаты представителей, демократы могут решить спасти его, но в меньшем количестве", - говорится в статье.

СМИ напоминает, что точные сроки голосования остаются неясными, ожидается, что первое процедурное голосование по устранению Джонсона будет иметь форму "предложения о внесении" - или отмены - соответствующей резолюции, предложенной коллегой Джонсона по Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

"Республиканцы предупреждают, что шаг Грин может стоить им места в Палате представителей. Несколько республиканцев в Палате представителей также предупредили, что шаг Грин по устранению Джонсона может стоить им мест в Палате представителей в ноябре, хотя некоторые сторонники жесткой линии взвешивают, проголосуют ли они в конце концов за его устранение", - пишет издание.

Грин, со своей стороны, отметила, что может даже не принуждать к голосованию этот Конгресс, а лишь "подала это заявление об увольнении".

"Нам нужно найти нового спикера. Это может занять недели, может занять месяцы, а может произойти даже не раньше избрания следующего Конгресса. Но спикер Джонсон не может оставаться спикером Палаты представителей", - подчеркнула Грин.

Помощь США Украине - последние новости

Президент США Джо Байден подписал бюджет для финансирования правительства США и призвал принять помощь Украине. Объем сметы достигает 1,2 триллиона долларов и рассчитан до октября.

Сенат принял этот пакет буквально за несколько часов до окончания средств, что привело бы к так называемому шатдауну. По словам Байдена, соглашение является компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заявлял - как только примут федеральное финансирование правительства, перейдут к поддержке Киева.

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