Сейчас украинские и британские чиновники обсуждают детали будущей операции.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался сообщать какие-либо детали относительно будущего размещения британских войск в Украине.

Как передает BBC, во время заседания парламентского комитета по связям с общественностью у него спросили, сколько британских военнослужащих привлекут к "коалиции желающих", и стоит ли ждать поддержки какого-либо мирного соглашения со стороны Соединенных Штатов Америки.

Британский премьер ответил, что пока не может предоставить комитету никаких конкретных деталей относительно количества войск или даты их размещения в Украине. По его словам, "политический импульс" создается благодаря участникам коалиции, и они с президентом Франции Эммануэлем Макроном объединяют свои усилия.

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Стармер также сообщил, что высокопоставленные чиновники министерств обороны Украины и Великобритании тесно сотрудничают над деталями любой военной операции.

Коалиция желающих

Как известно, ранее Франция и Великобритания возглавили "коалицию желающих" - группу стран, которые стремятся усилить поддержку Украины на фоне российской агрессии.

Целью коалиции является обеспечение безопасности и суверенитета Украины путем предоставления военной помощи и создания миротворческих сил для поддержки потенциального мирного соглашения.

Недавно в Киеве прошла первая "фундаментальная" встреча между украинской, французской и британской военными делегациями. Президент Владимир Зеленский считает, что им понадобится еще месяц на согласование всех деталей.

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