Это твердотопливная баллистическая ракета средней дальности, оснащенная гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой.

Северная Корея заявляет, что запустила гиперзвуковую ракету на твердом топливе во время последнего испытания оружия. Об успешном испытании ракеты сообщает северокорейское агентство KCNA.

"Ракетное управление КНДР 14 января провело испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой. Целью испытаний было проверить планомерные и маневренные характеристики гиперзвуковой маневренной управляемой боевой части средней дальности и надежность новых многоступенчатых твердотопливных двигателей большой тяги", - говорится в сообщении.

В KCNA также заявили, что запуск не повлиял на безопасность ни одной соседней страны и "не имел ничего общего с региональной ситуацией".

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Как указывает The Guardian, запуск стал первым известным испытанием оружия Пхеньяном в этом году и первым в истории испытанием твердотопливной гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Твердотопливные ракеты легче скрыть и быстрее запустить, а гиперзвуковые ракеты обычно позволяют пользователю маневрировать ими в полете, чтобы лучше поражать цели.

Министерство обороны Южной Кореи осудило запуск, заявив, что оно даст "сокрушительный ответ", если Северная Корея совершит "прямую провокацию" против Юга.

"Такое поведение Северной Кореи является явной провокацией, которая нарушает резолюции Совета безопасности ООН, запрещающие использование технологии баллистических ракет, и мы делаем строгое предупреждение и решительно призываем ее немедленно прекратить", - говорится в заявлении.

Ракеты КНДР

В июле КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету под названием Hwasong-18. Соединенные Штаты Америки заявили, что этот запуск может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе, а в Японии назвали его угрозой региональной стабильности и миру.

Недавно Вашингтон заявил, что на новогодние праздники Россия ударила по Украине баллистическими ракетами от КНДР. Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук подчеркнул, что КНДР использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд, предоставив это оружие российским захватчикам.

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