Больше всего места в рюкзаках военных КНДР занимали боеприпасы.

Северокорейские военные, которые воевали с Украиной на стороне России, а сейчас исчезли с поля боя, проявили себя как очень мобильные бойцы, некоторые из них даже избавлялись от защитного снаряжения, предоставленного Россией, чтобы увеличить скорость во время штурма. Об этом пишет Newsweek.

Издание со ссылкой на представителя Сил специальных операций Украины полковника Александра Киндратенко рассказало, что военные КНДР имели небольшой опыт в войне беспилотных летательных аппаратов, однако "могли двигаться быстро и хаотично, чтобы избежать нападения БПЛА".

По словам Кондратенко, они неоднократно атаковали "теми же маршрутами, где десятки их военных уже были убиты". При этом они были очень мобильны.

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Иногда они действовали без касок и баллистических пластин, чтобы увеличить скорость во время штурма украинских позиций, сказал спикер. Также он сообщил, что в их конфискованных рюкзаках было немного еды, литр воды, но не оказалось никакого снаряжения на случай холода, например перчаток или термоодежды. Больше всего места в рюкзаках российского производства занимали боеприпасы, рассказал полковник.

Оборудование, изъятое из тел убитых северокорейских солдат на Курщине, свидетельствует о том, что они "часто лучше вооружены", чем российские военные, добавил Киндратенко. Записи, полученные с украинских разведывательных беспилотников, показали "значительное количество противотанковых гранатометов", которые северокорейцы выпустили по укрепленным, хорошо защищенным украинским позициям или транспортным средствам.

Почти все северокорейцы носили "модернизированные варианты" штатного российского оружия, отметил спикер. По его словам, "вместо печально известного АК-47, которому много десятилетий, северокорейцы использовали гораздо более современные автоматы АК-12".

Издание напоминает, что ни Москва, ни Пхеньян публично не признали развертывание боевиков из Северной Кореи, а также потерь в боях.

По мнению Кондратенко, вполне возможно, что северокорейские войска вернутся к активным боевым действиям после того, как пройдут новую подготовку.

Также он рассказал, как в начале января подразделение украинского спецназа захватило военнопленного из Северной Кореи, заставив бойца сдаться, а не подорваться на гранате.

Украинские спецназовцы оказали медицинскую помощь пленному, вытащив его через минное поле, сообщил Кондратенко. Россия активно обстреливала из артиллерии и FPV-дронами, когда солдата вытаскивали, сказал полковник.

"Интенсивность артиллерийского обстрела усилилась в этот момент, убедительно указывая на попытку уничтожить как военнопленных, так и команду по извлечению, не давая миру увидеть живого солдата КНДР в украинском заключении", - отметил он.

Когда украинские войска доставили северокорейского военного в безопасное место, по словам Кондратенко, ему сделали обезболивающую инъекцию, дали еду, воду, сигареты.

Участие северокорейцев в войне на стороне России: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН со ссылкой на западные СМИ, солдаты Северной Кореи демонстрируют высокую решимость и готовность к бою, даже в сложных условиях. Они неумолимы, почти фанатичны перед лицом смерти, хотя их тактика устарела и чрезвычайно жесткая.

В ВСУ исчезновение солдат КНДР с передовой на Курщине объясняют перегруппировкой и утверждают, что надеяться на их окончательное исчезновение не приходится. По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, если северокорейские войска отвели от линии фронта, то сейчас они, вероятно, передают свой опыт солдатам, которые не воевали на территории Курской области.

Немецкий эксперт Фредерик Шпор также уверен, что говорить об окончательном выводе северокорейских солдат с передовой в Курской области РФ рано. Исчезновение войск он объяснил тем, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын "не может позволить себе слишком большие потери, чтобы не оказаться под давлением внутри своей страны".

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