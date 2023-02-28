Китай с самого начала во многих отношениях поддерживал войну России в Украине, даже если не предоставлял смертоносную помощь.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента, пишет CNN. В Министерстве торговли журналистам рассказали, что Штаты уже внесли в черный список группу китайских компаний за поддержку России.

"Тринадцать китайских организаций также были добавлены в список организаций Министерством торговли США за оказание поддержки России, в том числе одна, поставлявшая детали для иранской программы беспилотников", - сказал заместитель министра торговли по промышленности и безопасности Министерства торговли Алан Эстевес.

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Он отметил, что Штаты без колебаний внесут компании в список юридических лиц, если увидят фактические данные о том, что они снабжают Россию. "Мы смотрим на все третьи стороны, но особенно на Китай в этом отношении", - добавил Эстевес.

Китай обвиняют в оказании помощи России

В феврале постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд предупредила, что Китай перейдет "красную линию", если решит оказать летальную военную помощь России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они видят признаки того, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. Аналогичное заявление сделал директор ЦРУ Уильям Бернс.

По данным NBC, речь идет о возможности отправки артиллерии и боеприпасов для российской армии.

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