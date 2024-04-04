В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших. Об этом, отвечая на вопрос о войне в Украине, сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.
По его словам, в вопросе "украинского кризиса" позиция Пекина была последовательной, четкой и прозрачной.
"Существует риск дальнейшего обострения и эскалации кризиса, поэтому следует прилагать усилия для деэскалации, чтобы положить конец конфликту путем переговоров, а не войн. В политическом урегулировании не должно быть победителей и побежденных. Вместо этого должен царить мир", - подчеркнул спикер.
По его словам, Китай "будет продолжать играть конструктивную роль с этой целью".
"Китай не является ни тем, кто создал конфликт, ни его стороной, и никогда не предоставлял ни одной стороне смертельное оружие или оборудование. Мы не стремились и не будем искать выгоды от конфликта. Другие страны не должны дискредитировать и критиковать нормальные отношения между Китаем и Россией, не должны подрывать законные права Китая и китайских компаний, а также не должны безосновательно перекладывать вину на Китай и провоцировать конфронтацию между лагерями", - отметил дипломат.
Отношения Китая с РФ - последние новости
В феврале глава России Владимир Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином. В частности, лидер Китая отметил, что две страны должны тесно сотрудничать, чтобы защитить безопасность и противостоять иностранному вмешательству.
В Кремле сообщили, что российский и китайский лидеры подтвердили готовность наращивать внешнеполитическую координацию в рамках многосторонних структур.
Также УНИАН сообщал, что Китай активно наживается на войне в Украине - в частности, обеспечивает РФ всем тем, что ранее в Россию поставлял весь мир.
По данным The New York Times, китайский экспорт в РФ настолько мощный, что прошлым летом китайские строители построили склады и 20-этажные офисные башни на границе.
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