Она делает ставку на союз с ядерными странами.

Кандидат на пост премьер-министра Канады Христя Фриланд считает, что ее страна должна углубить связи с Великобританией и Францией, которые имеют ядерное оружие.

Как передает The Guardian, на заключительных дебатах лидеров Либеральной партии она заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп явно угрожает суверенитету Канады кампанией "51-го штата". Из-за этого она планирует строить более тесные партнерские отношения с европейскими союзниками по НАТО:

"Я уверена, что Франция и Великобритания, которые обладают ядерным оружием, будут среди них. Я бы срочно работала с этими партнерами над построением более тесных отношений в сфере безопасности... в то время, когда Соединенные Штаты могут представлять угрозу".

Как известно, новый премьер Канады будет избран после выборов лидера Либеральной партии, которые запланированы на 9 марта 2025 года. После этого действующий премьер-министр Джастин Трюдо планирует уйти в отставку. Кроме Фриланд на эту должность претендуют экс-глава Банка Канады и Банка Англии Марк Карни и депутат Карина Гулд.

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Посягательство Трампа на Канаду

Как известно, президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений относительно суверенитета Канады. В частности, он неоднократно называл Джастина Трюдо "губернатором", а также призвал сделать Канаду 51-м американским штатом.

Эти высказывания вызвали резкую реакцию со стороны канадских политиков. Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен осудил такие заявления Трампа, назвав их абсолютно неприемлемыми оскорблениями и беспрецедентными угрозами канадскому суверенитету.

Также напомним, что Трамп объявил о введении 25% тарифов на импорт товаров из Канады и Мексики. Трюдо назвал это глупым поступком и объявил о введении соответствующих 25% тарифов на американские товары.

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