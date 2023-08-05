Большинство из них находились в Беларуси более 200 дней.

С Белорусского аэродрома "Барановичи" сегодня в 13: 30 в Россию вслед за вертолетами вылетели 9 вражеских истребителей.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн", они прошли через Могилевскую область, после чего пересекли границу с Россией. Отмечается, что большинство из них находилось в Беларуси в течение 202 дней.

"Позже, примерно в 14:00 с Мачулищ пошел на взлет Ми-24 ВКС РФ, по нашим данным, последний вертолет авиационной группировки ВКС РФ, который находился в Мачулищах", - добавляется в сообщении.

Видео дня

Сейчас этот вертолет летит на восток и, вероятно, направляется в Россию. Подытоживая, мониторинговая группа отметила, что во время последнего вылета территорию Беларуси покинули вертолет Ми-24, а также 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ.

Война в Украине - роль Беларуси

Как известно, с начала полномасштабной войны в Украине Беларусь предоставляет РФ свою территорию для ведения агрессивных действий. Недавно на территории РБ разместили российское ядерное оружие. В украинском парламенте зарегистрировали проект постановления о признании Беларуси государством-агрессором.

Сегодня сообщалось, что территорию РБ покинули 10 военных вертолетов РФ. Группа слетела с аэродрома "Мачулищи" утром. В состав группы вошли 4 Ми-8 и 6 Ми-24 на примерно 20 членов экипажей.

Вас также могут заинтересовать новости: